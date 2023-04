Gesundheitsamt schlägt Alarm Krätze- und Scharlach-Häufungen in Kitas und Schulen im Regionalverband Saarbrücken

Wie der Regionalverband Saarbrücken am Gründonnerstagabend, 6. April, mitteilte, hat das Gesundheitsamt im März erneut einen starken Anstieg verschiedener Infektionskrankheiten beobachtet. „Der höchste Wert liegt mit 215 Scharlach-Meldungen aus Kitas und Schulen vor. Das sind allein im Monat März doppelt so viele wie in den beiden Vorjahren zusammen“, hieß es. Überraschend seien die vergleichsweise vielen Ausbrüche von Krätze in vier Kitas, vier Schulen und einem Pflegeheim im Monat März. Im Februar gab es laut der Mitteilung gleichzeitige Ausbrüche in sieben Pflegeheimen.