Drei Tage Savoy Truffle im Theater im Viertel Savoy Truffle: Drei Konzerte und eine neue Sängerin

Savoy Truffle sind eine der dienstältesten Bands im Saarland und scheren sich seit Anfang an nicht um Playlisten- und Radiotauglichkeit, um schnelle Klicks und doofe Algorithmen. Dafür aber um so mehr um liebevolle Details, überraschende musikalische Wendungen und große Melodien: mal intim und kammermusikalisch, mal episch und cineastisch; mal poppig und catchy, mal wild und schräg – manchmal alles in einem einzigen Song!