Savoy Truffle im TiV Alte Hasen, junges Talent, tolles Konzert

Savoy Truffle ist eine achtköpfige Formation, die in mehrerer Hinsicht Alleinstellungsmerkmale für sich verbuchen kann: So dürfte es in Saarbrücken kaum eine andere Rockband geben, die schon so lange existiert, nämlich seit über 30 Jahren. Vor allem nicht in dieser Größe. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass irgendeine andere Band dermaßen viele Klangfarben ins Repertoire mischt. Als am Ende des Auftritts im Theater im Viertel Sängerin Sarah Dahlem diese freche Tröte namens Kazoo auspackt, hätte man gerne mal mitgezählt, was so alles vorher schon ertönte.