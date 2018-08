ZKE verteilt Mülltüten an Passanten

Aus Liebe zu unserer Stadt“ und macht darauf aufmerksam, dass jeder durch rücksichtsvolles Verhalten zur Sauberkeit beitragen kann. ZKE-Pressesprecherin Judith Pirrot erklärt: „Da am Samstag wegen des Nachbarschaftsfestes viele Menschen in der Mainzer Straße unterwegs sind, appellieren wir an die Bürgerinnen und Bürger, Saarbrücken sauber zu halten. Mit den „Ich-nehm-meinen-Müll-wieder-mit-Tüten“ lässt sich Abfall auch unterwegs leicht verpacken und sauber bis zum nächsten Abfalleimer oder bis nach Hause transportieren.“