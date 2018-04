Seminare der politischen Akademie

„Die deutsch-französischen Beziehungen: Geschichte und Gegenwart“ heißt ein weiteres Seminar am Samstag, 21. April, 9 Uhr bis 17 Uhr, in der Politischen Akademie der Stiftung Demokratie Saarland, Europaallee 18. Referent ist Professor Adolf Kimmel. Die Akademie erläutert: Spannungen und Kriege kennzeichneten in der Vergangenheit die deutsch-französischen Beziehungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich diese Beziehungen grundlegend geändert. Die beiden Staaten sind besonders enge Verbündete geworden, die ihr Zusammenleben sogar vertraglich geregelt haben. Zu diesem Seminar ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich – per E-Mail an info@sdsaar.de

„Russland und der Westen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus“ heißt ein drittes Seminar am Samstag, 28. April, 9 Uhr bis 17 Uhr, in der Politischen Akademie der Stiftung Demokratie Saarland, Europaallee 18. Referent ist Alexander Friedman.

Die Akademie erläutert: Die in Russland massive antiwestliche Propaganda und ihre Besonderheiten sowie die antirussische Berichterstattung im Westen werden im Rahmen der Veranstaltung ausführlich beleuchtet, ebenso werden die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen in den 1990er und 2000er Jahren analysiert und vor allem die von Russland sehr negativ wahrgenommene NATO- und EU-Osterweiterung sowie die russische Einmischung in Wahlkämpfe im Westen. Auch zu diesem Seminar ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich – per E-Mail an info@sdsaar.de

Infos unter Tel. (0681) 906260 oder Fax (0681) 9062625.