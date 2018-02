später lesen Selbsthilfegruppe Selbsthilfegruppe trifft sich ab heute wieder Teilen

Die wegen Krankheit ausgefallenen Treffen der Angehörigen psychisch kranker Menschen werden wieder aufgenommen. Nächster Termin ist am heutigen Mittwoch, 28. Februar, um 17.30 Uhr in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe Saarland in Saarbrücken.