Frust wegen Dauer-Umleitung : Verkehrschaos auf dem Homburg – Anwohner in Saarbrücken fordern Hilfe

Die Daimlerstraße (Kreuzung „Zum Sauerbrod“) ist hoch belastet durch den Umleitungsverkehr wegen der Dauerbaustelle am Homburg. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken-St. Johann Die Straße Am Homburg ist voll gesperrt, eine Umleitung macht den Anwohnern der Daimlerstraße seit Monaten das Leben schwer. Mehr als 30 von ihnen fordern jetzt in einem Brief verkehrsentlastende Maßnahmen von der Stadt. Die SZ war vor Ort.