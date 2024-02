Stadt hat grüne Pläne Was sich im Herz des Nauwieser Viertels in Saarbrücken nun verändern soll

„Für dieses Stadtquartier wurde nämlich ein erhöhter Bedarf an Grünvolumen festgestellt“: Die Vorlage VWT/1708/23 der Stadtverwaltung für Umwelt- und Bauausschuss spricht eine deutliche Sprache. Nach dem Projekt mit den beiden Sommerstraßen im Nauwieser Viertel 2023 war den Verantwortlichen im Rathaus Saarbrücken ein Licht aufgegangen. In der Cecilienstraße zwischen Johannisstraße und Försterstraße gibt es zwar viel Asphalt und Bürgersteigpflaster, aber viel zu wenig Grün. Dass hatten auch einige Anwohner bei den sommerlichen Treffen auf der Cecilienstraße kritisiert, als man sich dort zu Wein, Bier, Musik, Diskussionen und Spielen in gemütlichen Runden auf der Straße traf.