„Ein freier Platz zur freien Gestaltung von den Bürgern für die Bürger“ Ort für Begegnungen und Nachbarschaft – So lief die Eröffnung der Sommerstraßen in Saarbrücken

Saarbrückens Bürgermeisterin Barbara Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Dienstag, 30. Juli, in der Cecilienstraße die „Sommerstraßen“ eröffnet. Zu den Sommerstraßen gehören bis Sonntag, 25. August, zwei Straßen im Nauwieser Viertel in Saarbrücken. Für das Projekt wurde ein Abschnitt der Cecilienstraße (zwischen Johannisstraße und Försterstraße) ganz für den Verkehr gesperrt und ein Abschnitt der Försterstraße (zwischen Nassauer Straße und Cecilienstraße) verkehrsberuhigt – das heißt Autos können nur in Schrittgeschwindigkeit durchfahren. Vier Wochen lang gibt es ab jetzt Platz für Spiel, Spaß und gemütliches Beisammensein.