„Viertelsamstag“ Neues Event soll tagsüber mehr Leben ins Nauwieser Viertel bringen

Gute Kneipen, im Stehen auf der Straße Bier trinken, Frühstück bis nachmittags – das Nauwieser Viertel ist legendär und für viele der beste Ort in Saarbrücken. Wenn es dunkel wird und am Wochenende sowieso. Dann geht im „Bermuda-Dreieck“ und in den Straßen ringsum einiges ab.