Saarbrücken Strom-Desaster im Ex-Kaufhof immer schlimmer – Billig-Parkhaus geschlossen

Nur wenige Schritte vom ehemaligen Kaufhof entfernt war am Montagmorgen in der Saarbrücker Bahnhofstraße ein Pavillon der Hilfsorganisation „Help“ aufgebaut. Leider irgendwie passend: Dringend Hilfe gebrauchen könnten dieser Tage auch die wenigen verbliebenen Mieter in der Riesen-Immobilie, die über Jahrzehnte als Peka/Kaufhof ein Magnet für Kunden aus der gesamten Region war – seit Juni aber weitgehend leer steht.