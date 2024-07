Älteste Brauerei des Saarlandes Bruch muss Stammhaus in Saarbrücken verlassen – Kampf um Zukunft in heißer Phase

Für Lukas Bruch, den jüngsten Spross der Saarbrücker Bier-Dynastie und Geschäftsführer der Bruch Brauerei GmbH, ist an diesem Freitag ein besonderer Tag. Sein 39. Geburtstag steht an. Bruch wird ihn zumindest abends auf dem Saarbrücker Altstadtfest verbringen, hinter einem Bierstand, der seinen Namen trägt und an dem er Helles und das noch bekanntere Zwickel von Bruch ausschenken wird.