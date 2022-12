Zeugen gesucht : Polizist (25) in Saarbrücken von betrunkenem Schläger schwer verletzt – neue Details bekannt

In Saarbrücken ist ein Polizist beim Versuch eine Schlägerei zu beenden, schwer verletzt worden. Der Beamte musste mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus und operiert werden.

Saarbrücken: Neuer Fall von Gewalt gegen Polizisten

Wie das Innenministerium mitteilt, soll am Donnerstag, 29. Dezember, gegen 0.40 Uhr ein Polizeibeamter in Saarbrücken schwer verletzt worden sein. Bei dem Versuch eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in einer Gaststätte zu schlichten, sei der Beamte von einem betrunkenen Täter niedergeschlagen worden. Dabei habe der Polizist zum Zeitpunkt der Tat nicht im Dienst gestanden, aber er habe sich als Polizeibeamter zu erkennen gegeben. Durch die Schläge soll der Polizist Knochenbrüche im Gesicht erlitten haben. Die Verletzungen seien so schwerwiegend gewesen, dass der Mann im Krankenhaus operiert werden musste.