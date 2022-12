Fahndungserfolg : Polizist (25) in Saarbrücken von betrunkenem Schläger schwer verletzt – Tatverdächtiger gefasst

Gewalt gegen Polizeibeamte bleibt auch 2022 auf hohem Niveau. In Saarbrücken ist ein weiterer Fall hinzugekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

In Saarbrücken ist ein Polizist beim Versuch eine Schlägerei zu beenden, schwer verletzt worden. Der Beamte musste mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus und operiert werden.

Update vom 31. Dezember: Nachdem ein Polizeibeamter in seiner Freizeit von einem Schläger schwer verletzt worden ist, haben die Ermittler nun einen schnellen Fahndungserfolg vermeldet. Bei dem Angreifer soll es sich nach Polizeiangaben um einen 36 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Neunkirchen handeln.

Im Verlauf der Ermittlung sichtete die Polizei Videoaufzeichnungen aus jener Gaststätte in Saarbrücken, in der sich der Angriff zugetragen hat. Zudem wurden am Tatort in der Richard-Wagner-Straße in der Tatnacht ein Pärchen kontrolliert, das sich in unmittelbarer Nähe der Gaststätte aufhielt. Hierbei stellten die Einsatzkräfte auch die Personalien der Frau und des Mannes fest. Letzterer wurde anschließend in der Videoaufzeichnung als mutmaßlicher Täter identifiziert.

Der 36-jährige aus Merchweiler soll polizeilich bereits wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Er gab gegenüber der Polizei zwar an, dass er sich in der Tatnacht in Saarbrücken aufgehalten habe. Weitere Angaben machte er jedoch nicht, heißt es im Polizeibericht.

Polizist (25) in Saarbrücken von Schläger schwer verletzt – neue Details bekannt

Erstmeldung von 29. Dezember: Im auslaufenden Jahr 2022 registrierte das Landespolizeipräsidium im Saarland bisher 291 Anzeigen von Polizeibeamten, die im Zusammenhang im Dienst durch Gewalthandlungen verletzt wurden. Nach Angaben des Saar-Innenministeriums habe in 18 Fällen die erlittene Verletzung zu einer vorübergehenden Dienstunfähigkeit geführt. Nun ist ein weiterer erschreckender Fall hinzugekommen.

Saarbrücken: Neuer Fall von Gewalt gegen Polizisten

Wie das Innenministerium mitteilt, soll am Donnerstag, 29. Dezember, gegen 0.40 Uhr ein Polizeibeamter in Saarbrücken schwer verletzt worden sein. Bei dem Versuch eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in einer Gaststätte zu schlichten, sei der Beamte von einem betrunkenen Täter niedergeschlagen worden. Dabei habe der Polizist zum Zeitpunkt der Tat nicht im Dienst gestanden, aber er habe sich als Polizeibeamter zu erkennen gegeben. Durch die Schläge soll der Polizist Knochenbrüche im Gesicht erlitten haben. Die Verletzungen seien so schwerwiegend gewesen, dass der Mann im Krankenhaus operiert werden musste.

Als eine Polizei-Streife am Tatort eintraf, war der Angreifer bereits geflüchtet. Zwei weitere in die Schlägerei verwickelte Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren konnten noch am Tatort festgestellt werden, teilte das Landespolizeipräsidium Saarland mit.