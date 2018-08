Obdachloser wirft mit Flasche nach Krankenwagen

Polizeieinsatz am Sonntagvormittag in Saarbrücken: Die Ermittler haben wegen eines Flaschenwurfs auf einen Krankenwagen ausrücken müssen. Demnach war das Fahrzeug gegen 10 Uhr unterwegs, als ein Mann plötzlich mit einer Plastikflasche auf es zielte. Entsprechende Informationen bestätigt ein Sprecher der St. Johanner Polizeiinspektion. Der Werfer verfehlte aber den Transport. Ermittler erwischten den 56-Jährigen wenig später nahe des Tatorts Bismarck-/Mainzer Straße. Warum der Wohnungslose so reagiert hatte, bekamen die Beamten nicht heraus.