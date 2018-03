Noteinsatz: Nach Übelkeit schließt Saarbrücker Polizei unterirdische Shisha-Bar

Feuerwehr und Polizei haben am späten Samstagabend (10. März 2018) den Betrieb einer unterirdischen Shisha-Bar in der Saarbrücker Viktoriastraße auf der Stelle stillgelegt. Vorausgegangen war der Notruf eines Gastes. Nach einem Bericht der St. Johanner Polizeiinspektion war es dem Besucher ziemlich übel gewesen. Seine Beschwerden waren demnach so gravierend, dass er sich sogar übergben musste.Feuerwehrleute eilten gegen 23.15 Uhr in die Kellerbar. Dort stellten Experten eine hohe Konzentration des gesundheitsgefährlichen und zugleich geruchlosen Kohlenstoffmonoxids fest. Es entsteht bei Verbrennung. Wahrscheinlich wurde dieses Gas freigesetzt, als mehrere Gäste Wasserpfeifen (Shishas) rauchten, die mit Kohle befeuert werden. Ermittler und die zehn Feuerwehrleute räumten umgehend das Lokal. Zur Unglückszeit hielten sich noch etwa 60 Menschen in dem Kellerraum auf.

Damit nicht genug: Bei dem Einsatz stellten die Helfer fest, dass der Betreiber keine ausreichenden Rettungswege ausgewiesen hatte. Deswegen soll er nach Polizeiangaben nicht das erste Mal aufgeflogen sein. Damit ist der Laden zumindest vorerst dicht. Die Feuerwehr will nun die Untere Bauaufsicht über die Mängel informieren, ergänzte am Sonntagmorgen ein Sprecher der Saarbrücker Berufsfeuerwehr.

Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Opfers ist nichts bekannt.