Messerstecherei in der City: Mann schwer verletzt

Blutiger Streit an der Johanneskirche in der Saarbrücker Innenstadt. Dabei ist ein Mann durch einen Messerstich am späten Abend des ersten Weihnachtstages schwer verletzt worden. Das meldet ein Sprecher der Polizeiinspektion in St. Johann in einer schriftlichen Mitteilung.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die beiden jungen Männer gegen 21.30 Uhr aneinandergeraten sein. Der Streit an der Saarbahn-Haltestelle schräg gegenüber des Rathauses der Landeshauptstadt eskalierte. Einer der beiden Afghanen zückte ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Dann rannte der Angreifer davon.

Das Opfer kam kurz darauf ins Krankenhaus auf dem Saarbrücker Winterberg. Bislang konnten ihn Fahnder noch nicht vernehmen, wie ein Dienstgruppenleiter am Dienstagmorgen auf SZ-Nachfrage sagte. Der Verletzte schwebe aber nicht in Lebensgefahr, versicherte der Beamte.

Die Hintergründe, die zu der Attacke führten, liegen noch im Dunkeln. Der Angreifer ist auf der Flucht. Von ihm gibt es zurzeit nur eine vage Personenbeschreibung: Demnach soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten, 1,65 Meter großen Mann handeln. Mehr ist nicht bekannt. Die beiden Männer seien sich zuvor nicht bekannt gewesen.

Weitere Details zu dem folgenschweren Vorfall gibt die Polizei aus ermittlungsstaktischen Gründen zurzeit nicht preis, wie es dazu heißt. Aber die Polizeisucht nach Zeugen, die etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen haben.

Kontakt zur Polizeiinspektion in Saarbrücken-St. Johann: Telefon (0681) 9321233.