Mehrere Männer grapschen junge Frau in Saarbrücken an

Schreckminuten in der Saarbrücker City, als drei Männer eine junge Frau in die Enge treiben. Davon berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion in St. Johann. Demnach war die 21-Jährige am frühen Sonntagmorgen (11. März 2018) nach einer Disconacht zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Nahe des Parkplatzes am Beethovenplatz sprachen sie drei junge Männer an. Sie ignorierte es und ging schnellen Schrittes weiter. Einer aus der Gruppe schnappte sie am Arm und zerrte sie zu sich. Während die beiden Komplizen lachend danebenstanden, begrapschte der Dritte das Opfer am ganzen Körper. Die Saarbrückerin gelang es, sich loszureißen und zu flüchten. Sie versteckte sich vor ihren Peinigern und alarmierte schließlich die Polizei.

Von den Tätern liegen nur vage Beschreibungen vor: So sollen sie um die 30 Jahre sein, zwischen 1,70 und 1,75 Meter, dunkle Kleidung getraben haben. Der Haupttäter habe eine schwarze, enge Jeans und eine Bomberjacke. Er sprach Deutsch mit Akzent. Alle drei seien südländische Typen. Der Vorfall ereignete sich gegen 4.50 Uhr.

Zeugenhinweise an die Polizei in St. Johann, Tel. (06 81) 9 32 12 33.