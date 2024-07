Landschaftsarchitekt hoffnungsvoll Saarbrückens Johanneskirche-Garten verkommt – was jetzt passieren muss

Saarbrücken · Trotz des vielen Mülls im Garten der evangelischen Johanneskirche in der Saarbrücker Innenstadt glaubt der Saarbrücker Landschaftsarchitekt Luca Kist an das Konzept des Gartens. Positive Vorbilder gebe es an anderer Stelle in Saarbrücken.

17.07.2024 , 14:17 Uhr

So war einst der Plan: Die goldenen Tore des Gartens an der Johanneskirche sollten nach dessen Umgestaltung vor 20 Jahren für die Saarbrücker geöffnet sein. Nun sind sie verschlossen und der Garten verwahrlost. Foto: HDK Dutt & Kist