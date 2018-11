später lesen Konzert Konzert in der Tante Guerilla in Saarbrücken Teilen

Twittern







Der Pop-Rat lädt mit Tante Guerilla, Antattack, Innerlich Elvis und Saarland Underground zur dritten Ausgabe der „Pop-Rat Guerilla-Sessions“ am Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der Tante Guerilla in der Eisenbahnstraße ein. red