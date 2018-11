später lesen Jugendkirche Gottesdienst an ungewohnten Orten Teilen

Die Jugendkirche „eli.ja“ verlässt ihre gewohnte Umgebung und feiert jeweils um 19.30 Uhr Gottesdienst an ungewohnten Orten: am 5. Dezember im Schülerzentrum Grünes Haus, am 12. Dezember beim Kinderarzt in der Stengelstraße 18 und am 19. Dezember bei Bar und Teppiche Lux. red