Jugendbande erpresst und schlägt Jungen (14) vor Saarbrücker Rathaus

Brutale Attacke kurz vor Heiligabend: Dabei ist ein Junge verletzt worden. Ein Sprecher der St. Johanner Polizei berichtet, dass am Samstag (23. Dezember 2017) das Opfer mit einem gleichaltrigen Bekannten an der Bushaltestelle des Saarbrücker Rathauses stand, als die Jugendgang auf sie zukam. Sie forderte das Portmonee, droschen auf den 14-Jährigen ein und drohten mit weiterer Prügel. In seiner Not reichte er den Geldbeutel. Als die Täter allerdings sahen, dass nichts Bares darin war, warfen sie die Börse wieder arglos weg und verzogen sich.

Den herbeigerufenen Ermittlern wies der leichtverletzte Junge vier der mutmaßlichen Schläger, dies sich mittlerweile an der Johanniskirche aufhielten. Dabei soll es sich um vier Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren handeln. Sie bestritten die Tat. Jetzt sind Zeugen gefordert.

Kontakt zur Polizeiinspektion in St. Johann: Tel. (0681) 9321233.