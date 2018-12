später lesen Kommentar Jetzt hilft nur noch Knöllchen verteilen FOTO: Teilen

Elternhaltestellen sind sinnvoll, damit die Kinder sicher in die Schule kommen. Doch was nützt das, wenn die Stellplätze an der Ophüls-Grundschule oft vor Schulbeginn zugeparkt sind? Zu allem Übel ist jetzt noch herausgekommen, dass auch Eltern die Parkplätze längere Zeit blockieren. Von Markus Saeftel