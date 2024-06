Berufsschulen am Mügelsberg „Lernlandschaften“ stoppen Berufsschulbau am Mügelsberg

Saarbrücken-St. Johann · Der Regionalverband Saarbrücken muss die Technisch-Gewerblichen Berufsbildungszentren (TGBBZ) eins und zwei am Mügelsberg in Saarbrücken-St. Johann erweitern. Der Grund: Das TGGBZ Mügelsberg zwei muss schrittweise seine Außenstelle in Malstatt räumen, um dort der stark wachsenden Europäischen Schule Platz zu machen.

29.06.2024 , 08:00 Uhr

Auf diesen Grünstreifen an der Försterstraße soll der Neubau für die Berufsschule am Mügelsberg kommen. Foto: Silvia Buss

Von Silvia Buss