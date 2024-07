Traditionshaus in Saarbrücken ist am Ende Café Schubert endgültig Geschichte – potenzieller Käufer äußert sich erstmals

Alle Liebhaber von süßen Genüssen wie „Saabrigger Kligger“ oder „Perlen der Saar“ müssen jetzt ganz stark sein: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es die Klassiker aus dem Café Schubert nie wieder geben. Auch die legendären Zimtwaffeln oder die raffinierten Petits Fours des Hauses dürften Geschichte sein. Keinen anderen Schluss lassen die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate zu, in denen nach einem im Sommer 2023 eröffneten Insolvenzverfahren an vielen Stellen um die Zukunft einer echten Institution in Saarbrücken gekämpft wurde – augenscheinlich vergeblich.