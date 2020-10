Verkehrsbehinderungen in St. Johann : Arbeiten in der Gustav-Bruch-Straße

Die Stadt Saarbrücken kündigt wegen Straßenarbeiten in der St. Johanner Gustav-Bruch-Straße eine Teilsperrung der Fahrbahn an (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Saarbrücken Stadt sperrt die Straße in St. Johann, um die Fahrbahn zu erneuern.

Die Stadt Saarbrücken lässt ab Dienstag, 20. Oktober, einen Fahrbahn-Abschnitt der Gustav-Bruch-Straße in St. Johann erneuern. Auf dem Stück zwischen der Hausnummer 42 und dem Ilseplatz wird die Fahrbahn abgefräst und neu asphaltiert. Dafür ist die Straße zu sperren und eine Umleitung auszuschildern. Die Einbahnstraßenregelung in der Gustav-Bruch-Straße wird für die Dauer der Arbeiten aufgehoben. Ein- und Ausfahrten zu den Privatgrundstücken können in dieser Zeit nicht genutzt werden. Anlieger können ihre Fahrzeuge nicht in der Baustelle parken. Für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge ist die Zufahrt zu jeder Zeit gewährleistet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 22. Oktober, können sich aber verschieben. Das teilte die Stadtpressestelle mit.