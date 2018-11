später lesen Gospel Gospel-Chor tritt in der Ludwigskirche auf Teilen

Unter dem Motto „A Child is born“ gibt es am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Saarbrücker Ludwigskirche ein Konzert des Gospel-Chors Saarbrücken mit Advents- und Weihnachtsgospels. Über 40 Chormitglieder singen unter Leitung von Ulrich Seibert besinnliche Gospels aus Afrika und den USA. red