Unteres St. Arnual Nachbarschaftsnetzwerk trifft sich heute

Das Netzwerk Gute Nachbarschaft Unteres St. Arnual hat am heutigen Donnerstag, 21. März, ab 15 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte in der Scharnhorststraße 12 die nächste Netzwerkversammlung. Es geht unter anderem um die Planung der nächsten Aktionen. red