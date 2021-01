Corona-Aktion des FC St. Arnual : Wenn der Sportplatz zur Suppenküche wird

St. Arnual Der FC St. Arnual bietet sonntags Essen zum Abholen an. Und einen Lieferservice im Saarbrücker Stadtteil.

Der Amateursport ruht aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal. Wann es diesmal wieder weitergehen wird, ist völlig ungewiss. In der Zwangspause sind viele Sportvereine trotzdem aktiv. Sie starten Aktionen, um fehlende Einnahmen zu kompensieren, anderen Menschen in dieser schwierigen Zeit eine Freude zu machen oder länger anstehende Projekte zu verwirklichen. Der FC St. Arnual hatte eine tolle Idee, die so gut ankommt, dass seine Aktion schon seit November läuft.