Ein Lebenstraum geht in Erfüllung Dieses neue Restaurant eröffnet der „Rizzo“-Chef noch dieses Jahr in Saarbrücken

Marlon Wichterich hat große Pläne. Der 36-jährige Koch betreibt seit sieben Jahren das Restaurant „Rizzo“ in der Fürstenstraße in Saarbrücken, am Rande der Fröschengasse. Demnächst wird er ein zweites Lokal in St. Arnual eröffnen und sich damit einen Lebenstraum erfüllen.