„Wir machen uns Sorgen um die Kinder“ Anwohner in Angst: Wildschweine laufen mitten am Tag durch Saarbrücken

Wildschweine sind nachtaktiv? In St. Arnual halten sie sich nicht daran, wie das Video eines SZ-Leserreporters beweist. Auf dem Video sieht man die Tiere bei hellem Tageslicht in Saarbrücken. Eine Bache mit fünf Frischlingen springt durch einen frühlingshaften Garten. Der Mann hat es gefilmt, die Tiere haben Spuren hinterlassen, ratlos wandte er sich an die Saarbrücker Zeitung. Die Wildschweine seien derzeit Gesprächsthema in der Nachbarschaft des St. Arnualer Wohnviertels am Schenkelberg. In der Koßmannstraße, Gneisenaustraße, Puccinistraße, Blücherstraße und Hindenburgstraße seien die Tiere ein Problem, sagt der Mann und schreibt uns, dass er nicht wisse, was er noch machen könne, um seinen Garten zu schützen. Namentlich möchte er nicht in die Zeitung, das Problem beschreibt daher eine Nachbarin.