Wegen Umbau fällt Ferienbetreuung aus : Umbau der Grundschule am Ordensgut: Zur Toilette in den Container auf dem Schulhof

Der WC-Container auf dem Schulhof der Grundschule am Ordensgut in Saarbrücken. Foto: Esther Brenner/Esther Brenner

Saarbrücken Seit Ende 2021 wird die Saarbrücker Grundschule am Ordensgut für knapp drei Millionen Euro komplett erneuert. Wie laufen die Arbeiten und welche Schritte sind noch geplant?

Die Saarbrücker Grundschule am Ordensgut wird aufwändig saniert. Und das mitten im Schuljahr. Also stehen weniger Klassensäle zur Verfügung für die mehr als 250 Schülerinnen und Schüler. Es gibt nur provisorische Toiletten – trotzdem muss der Unterricht stattfinden und das mitten in den Bauarbeiten. Ein Drahtseilakt. „Es ist durchaus ein großer organisatorischer Aufwand für die Schulleitung, wir können das jedoch gut auffangen, indem wir für jeden Bauabschnitt langfristig vorausplanen”, erklärt die Direktorin, Doris Burkhardt. „Klassen, deren Räume aktuell renoviert werden, bringen wir bisher in der Nachmittagsbetreuung unter. Unterrichtsmaterialien und fehlende Stühle ziehen für den Moment einfach mit den Schülern um.” Gearbeitet werde außerdem meist erst gegen Nachmittag und samstags, sodass Schüler und Lehrer nur selten durch Baulärm während des Unterrichts gestört werden.

Fortschritte und nächste Planungen

Doch was ist eigentlich geplant? „Über das ganze Schuljahr hinweg sollen fast alle Etagen und Klassenräume renoviert werden. Es ist also wirklich ein Komplettumbau”, sagt Burkhardt weiter. „Aktuell werden die ersten Klassenräume gestrichen. Die Renovierung des Speisesaals und die neue Trinkwasserleitung sind dann ebenfalls in Kürze geplant.” Nach fast drei Monaten gebe es schon einige Fortschritte. Im ersten Schritt seien die Projekträume, inklusive Musikzimmer der Schule, vollständig saniert worden. Auch die Schülertoiletten seien bereits umgebaut und bald wieder einsatzfähig. „Als Ersatz haben wir in dieser Zeit zwei große WC-Container auf dem Schulhof aufgestellt. Das klappt tatsächlich gut“, sagt die Direktorin.

Grundsätzlich werde das Gebäude an die heutigen Anforderungen für Brandschutz und Sicherheit angepasst. Eine raumlufttechnische Anlage, die den Luftaustausch entsprechend der heutigen Vorgaben ermögliche, sei ebenfalls geplant. Ebenso eine energiesparende LED-Beleuchtung und Schallschutzdecken im ganzen Gebäude, teilt Thomas Blug von der Pressestelle der Stadt Saarbrücken mit. Insgesamt seien 2,9 Millionen Euro für die Arbeiten veranschlagt.

Nachmittagsbetreuung in den Ferien fällt kurzfristig aus

Bei all den Renovierungsarbeiten müsse die Schulleitung jedoch auch Abstriche machen. Die geplante Nachbetreuung für die Faschingsferien in der kommenden Woche musste die Schule kurzfristig absagen. Anstehende Bohrungsarbeiten seien das Problem. „Der Lärm durch den Bau der Trinkwasserleitung ist einfach zu groß. Außerdem wird das Wasser abgestellt, sodass die Toiletten nicht benutzt werden können. Da ist eine ordentliche Schülerbetreuung nicht möglich”, erläutert Burkhardt. Kinder, die nicht zuhause betreut werden können, konnte man kurzfristig an anderen Schulen unterbringen.

Umbau soll zum Jahresende fertig werden