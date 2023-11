Wegen mehrerer Demonstrationen erhöhte Polizeipräsenz erwartet Abtreibungsgegner treffen am Samstag in Saarbrücken auf Gegenproteste

Gleich vier Demonstrationen sind für kommenden Samstag, 11. November, in der Saarbrücker Innenstadt angekündigt: Unter dem Motto „Marsch für das Leben“ demonstriert das „Aktionskomitee Christen für das Leben“ an diesem Tag um 11 Uhr nahe der Pro-Familia-Beratungsstelle am Staden für ein radikales Abtreibungsverbot. Geplant ist ein Kreuzweggebet mit anschließendem Marsch durch die Innenstadt und einer Abschlusskundgebung beim Hauptbahnhof.