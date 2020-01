Vor dem Konzert : Die Liebe, was denn sonst?

Ljiljana Winkler stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und hat an der Hochschule für Musik Saar studiert. Immer wieder gibt sie Konzerte in Saarbrücken. Der Kulturverein KuBe sorgt dafür, dass sie regelmäßig hier zu hören ist. Am Freitag stellt sie ihr Programm „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ im Theater im Viertel vor. Foto: Aleksandar Arsenovic

Saarbrücken Oper, Operette und mehr: Ljiljana Winkler singt am Freitag im Theater im Viertel und erzählt hier, was sie plant.

Auf der Bühne zu stehen und zu singen, bringe natürlich noch mal ganz andere Anforderungen mit sich. Vor allem, wenn man das so wie Ljiljana Winkler macht, die ja auf ganz unterschiedliche Weise singt. „Ich möchte auf keinen Fall in nur eine bestimmte Schublade gesteckt werden“, sagt sie, die einst in Saarbrücken an der Hochschule für Musik Gesang studiert hat.