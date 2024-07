Sarah Dahlem, Sängerin bei Savoy Truffle „Ich glaube, mein Herz wollte das immer. Mir hat nur noch der Schubs gefehlt“

Saarbrücken · Sie ist seit ein paar Monaten die neue Sängerin einer Band, in der manche Kollegen ihre Eltern sein könnten. Kein Wunder, schließlich ist Savoy Truffle sozusagen lebendiger Teil der saarländischen Musikgeschichte. Sarah Dahlem ist nicht deren erste Frau am Mikrofon. Aber die jüngste. Und dass sie überhaupt Sängerin werden würde, war in ihrer Familie keine beschlossene Sache.

16.07.2024 , 16:16 Uhr

Auf der Bühne mit Savoy Truffle. Lampenfieber spürt man bei Sarah Dahlem nicht. Foto: sedi/Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler