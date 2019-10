DFB-Pokalspiel : Schon erster Zwischenfall vor Hochsicherheitsspiel Saarbrücken – Köln

Dieses Foto verbreitet sich in den sozialen Netzwerken wie Facebook rasant. (Screenshot).

Saarbrücken Unbekannte haben sich in der Nacht auf Dienstag (29. Oktober) am Mannschaftsbus des 1. FC Köln zu schaffen gemacht.

Bereits im Vorfeld des DFB-Pokalspiels 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Köln in Völklingen ist es in der Nacht auf Dienstag (29. Oktober) zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei bestätigt, beschädigten Unbekannte den Mannschaftsbus der Kölner Kicker vor einem Saarbrücker Hotel. Großflächig versahen die Täter ihn mit Graffiti. So übersprühten sie die Seiten mit „FCS“ und „Scheiss Köln“. Auch die Frontscheibe wurde entsprechend mit Sprühfarbe beschriftet.