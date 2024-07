„Massiven Anschlag“ Vor Olympia: Sabotage-Anschlag trifft auch Schnellzüge von Saarbrücken nach Paris

Von einem „massiven Anschlag“ auf das Schnellzugnetz berichten Behörden in Frankreich. An gleich mehreren Stellen sollen Unbekannte Brände gelegt und somit Verbindungen sabotiert haben. Die Zwischenfälle ereigneten sich kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris am heutigen Freitag, 26. Juli. Davon betroffen sind auch zahlreiche Verbindungen zwischen Saarbrücken und der französischen Hauptstadt. Die aktuellen Taten weisen dabei auffällige Parallelen zu Brandanschlägen auf das Bahnnetz in Hamburg im September vergangenen Jahres auf.