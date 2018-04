Saarmojis sorgen sogar im Berliner Untergrund für Schlagzeilen

Ob Schwenker, Lyoner oder die legendären Begrüßungsfloskeln wie „Ei joo“ und „Oh legg“: Mit den knapp 400 Saarmojis schafft es das kleine Bundesland deutschlandweit in die Schlagzeilen. Die weltweit einheitlichen Smileys, mit denen via Whatsapp und sonstigen Internetdiensten Gefühlen symbolisch Ausdruck verliehen wird, haben mit den regionalen Varianten von der Saar auch in Berlin Nachrichtenwert. Dort tauchte ein Bericht über die Emojis mit Lokalkolorit zuletzt sogar in den U-Bahnen auf.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bieten in ihren Wagen Nachrichten über Bildschirme an. Aus Berlin, Deutschland, aller Welt – und nun auch von der Saar. Unter der Rubrik Multimedia veröffentlichte der betriebseigene Dienst einen kurzen Artikel zu den neuen Sympathiesymbolen. Darin wurde jedem Passagier mitgeteilt, was die Menschen im Drei-Länder-Eck unlängst wissen: „Saarländer gelten als besonders heimatverbunden.“ Daher sei es kaum verwunderlich, dass auch in Australien und Südamerika Saarmojis auftauchten.

Was einem waschechten Saarländer allerdings direkt auffiel: Die Schlagzeile war für Unkundige saarländischer Begriffe etwas bemüht wirkend eingehochdeutscht; da hieß es nämlich: „Lyoner-Wurst und Schwenker-Grill“.

