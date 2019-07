Heimliches saarländisches Wahrzeichen : Die Saarlodris kehren in Saarbrücken zurück – als Ampelmann

Saarbrücken Auf Senfgläsern sind sie immer noch zu haben. Im Fernsehen flimmerten sie während der Reklame dem Zuschauer entgegen. Dann verschwanden sie von der Mattscheibe.

Weitere Saarlodris-Ampelmännchen sollen folgen

Die vom Berliner Gerhard Hahn im Auftrag des Saarländischen Rundfunks (SR) entworfenen Maskottchen kehren nun zurück, nicht aber ins Fernsehen, sondern erstmals ins Saarbrücker Straßenbild. Am Donnerstag (11. Juli) ersetzen sie die Ampelmännchen am Übergang zwischen Alter Brücke und St. Johanner Markt. Bürgermeister Ralf Latz (SPD) und SR-Intendant Thomas Kleist enthüllen die saarländischen Ampelmännchen am Mittag. Später sei nach Angaben eines Sendersprechers am Fuße des Halbergs, dem Sitz des Rundfunks, ebenfalls solch ein Übergang geplant.