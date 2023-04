Thomas Genvo, Techniker der Modernen Galerie, erzählt von Hochwasser und anderen Erlebnissen „Jetzt hat der Genvo auch noch seinen Esel retten können!“

Bei unserem Treffen steht Thomas Genvo im Eingangsbereich der Modernen Galerie und ist in ein Gespräch vertieft, bei dem viel gelacht wird. Man merkt gleich, dieser Mann kennt sich hier aus und man kennt ihn, er ist hier verwurzelt. Thomas Genvo war fast 32 Jahre lang Museumstechniker und ist seit dem 1. März in Rente. „Die neue Purrmann-Ausstellung ist toll. In all seinen Gemälden sticht immer die Farbe Rot heraus und jetzt, mit den blauen Hintergründen, das kommt richtig gut“, erzählt er gleich zu Beginn.