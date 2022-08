Fußball-Saarlandliga : Top-Sturm trifft auf die wackeligste Abwehr der Liga

Foto: Heiko Lehmann

Brebach Deftige Niederlagen oder Überraschungssiege – der SC Halberg Brebach ist mit Extremen in alle Richtungen in die Saison der Fußball-Saarlandliga gestartet. Mit 16 Gegentoren hat die Truppe von Trainer Martin Peter nach fünf Spieltagen die meisten in der Liga kassiert.