Über 50 Betrugsanrufe am Donnerstag registriert Polizei warnt – Telefonbetrüger wieder erfolgreich im Saarland unterwegs

Die Polizei berichtet noch von einem zweiten Fall am Donnerstag. Gegen 17 Uhr meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter bei einer über 60 Jahre alten Frau und erzählte ihr von einem Verkehrsunfall, den ihre Tochter verursacht haben soll. Durch den Unfall sei angeblich ein Mensch getötet worden. Dann rief ein Mann an, der sich als Staatsanwalt ausgab und forderte eine größere Geldsumme als Kaution. Schließlich übergab die Frau wertvollen Schmuck in der Saarbrücker Innenstadt an einen ihr fremden Mann.