Saarland-Modell : Corona-Ampel im Saarland kurz vor Stufe Rot

Saarbrücken Dem Saarland steht in der Corona-Pandemie nach Informationen der Saarbrücker Zeitung eine Rückkehr zum harten Lockdown bevor. Eine Entscheidung könnte an diesem Freitag fallen.

Zwar wird in einem internen Bericht zum „Saarland-Modell“ am Mittwoch „noch ein Verbleib auf Stufe Gelb empfohlen“. Im Stufenmodell der Lockerungsstrategie sieht dieser Zwischenschritt weiterhin Öffnungen vor, aber unter einem strikten Testregime. Doch bei „unveränderter Sachlage“ am heutigen Donnerstag wird in dem Regierungspapier vom gestrigen Tag „bereits jetzt zu einer Umstellung der Ampel auf Stufe rot geraten“.