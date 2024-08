Große Staus drohen auf der A623 Sperrung auf der Johannisbrücke in Saarbrücken ab heute – Tausende Autofahrer betroffen

Geduld ist eine Zier. Und oft gefragt. So zum Beispiel am Dienstag, 27. August, ab 8.30 Uhr auf der A623 Richtung Saarbrücken. Fast pünktlich zum Ferienende wird es sich dort stauen. Genauer: an der Anschlussstelle „Ludwigsberg“, an der letzten Ausfahrt. Bis zum 22. September erwartet der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) dort „zu Stoßzeiten Verkehrsbehinderungen. Vor allem morgens im Berufsverkehr“, erklärt ein Sprecher.