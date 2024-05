Schülerwettbewerb „Junior.ING“ Schüler aus dem Saarland bauen Achterbahnen – einige dürfen jetzt nach Berlin (mit Fotos)

Info

Gruppe I (bis Klassenstufe 8):

1. Platz: Erik Müller, „The Great Reed Adventure“, 8. Klasse, Gymnasium Johanneum in Homburg; 2. Platz: Margarete Haslinger, „Schmetterlings-Looping“, 6. Klasse, Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken; 3. Platz: Simon Kütten, „SKA“, 5. Klasse, Gymnasium am Stefansberg in Merzig.

Gruppe II (ab Klassenstufe 9):

1. Platz: Johannes Kütten, „Wilde Hilde“, 9. Klasse, Gymnasium am Stefansberg in Merzig; 2. Platz: Sophie Lau „Gebogenes Holz“, 10. Klasse, Gymnasium Johanneum in Homburg; 3. Platz: Kurt Rainer Strub, „Out of Space“, 10. Klasse, Gymnasium am Stefansberg in Merzig.