Laienreanimation rettet Mann aus Bous das Leben : Saar-Amateurfußballer Jens Jarisch (47) war tot: „Plötzlich wurde alles schwarz. Dann war ich weg“

Herzinfarkt nach Fußballspiel: Eine Laienreanimation rettete Jens Jarisch das Leben. Foto: Klinikum Saarbrücken

Saarbrücken Für einige Augenblicke war Jens Jarisch tot. Sein Leben verdankt er zwei Menschen, die ihm zur Hilfe eilten. Wie die Rettung ablief und sich der Amateurfußballer im Klinikum Saarbrücken wieder zurück ins Leben gekämpft hat.

Sonntagnachmittag, Abpfiff nach 90 Minuten bei über 30 Grad. Jens Jarisch ist ausgepowert, verlässt den Platz, will in die Umkleide. Doch am Spielfeldrand ist Schluss. „Plötzlich wurde alles schwarz“, erzählt er. „Dann war ich weg.“ Doch es blieb nicht dunkel, das „Licht“ ging wieder an, wie er es dem Klinikum Saarbrücken beschreibt. Er habe gesehen, wie zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, um sein Leben gekämpft hätten. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich bei der Frau um eine Krankenschwester. „Ich habe sie innerlich angefeuert. Ich habe gespürt, dass ich es schaffe“, beschreibt Jarisch den Moment.

Lesen Sie auch Regionaler Leitartikel : Gesundheitsreport fürs Saarland: Stress ist ein eigenständiger Risikofaktor für Herzinfarkt

47-jähriger Fußballer aus dem Saarland erleidet Herzinfarkt

Mit dem Rettungshubschrauber wird Jens Jarisch auf den Winterberg geflogen – auf dem Weg muss er nach Angaben der Klinik mehrmals wiederbelebt werden. „Bei ihm ist zu dieser Zeit bereits Doktor Konrad Schwarzkopf, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin“ erklärte das Krankenhaus weiter. Im Klinikum Saarbrücken sei Jarisch in guten Händen. Er wird schnellstens mittels Herzkatheter untersucht – Diagnose: Hinterwandinfarkt. Dem 47-Jährigen aus Bous wird ein Stent eingesetzt, so wird die verschlossene Hinterwandader wieder geöffnet. „Er hatte großes Glück: Statistisch gesehen gelingt es nur bei 40 Prozent der Herzinfarktpatienten, den Kreislauf wiederherzustellen“, so die Klinik. „Und nur 10 Prozent davon werden lebend aus dem Krankenhaus entlassen.“

„Der Fall des erst 47-Jährigen zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, als Laie die Rettungskette in Bewegung zu setzen, Erste-Hilfe-Maßnahmen anwenden zu können und es auch zu tun“, teilte das Klinikum Saarbrücken weiter mit. Deshalb biete das Team Winterberg im Rahmen der Woche der Wiederbelebung im September auch wieder die Kompaktkurse „Reanimation für Laien“ an.

Wie kann man die Überlebenschancen nach einem Herzinfarkt erhöhen?

„Um die Überlebenschance solcher Patienten zu erhöhen, müssen sämtliche Glieder der sogenannten Rettungskette eng verzahnt miteinander arbeiten“, erklärt Doktor Florian Custodis, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II. „Im Anschluss an die Behandlung durch den Rettungsdienst müssen im Krankenhaus verschiedene Fachdisziplinen reibungslos zusammenarbeiten.“

Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Überlebenschancen von Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand deutlich gesteigert werden könnten, wenn Fachkompetenz gebündelt werde. Im Klinikum auf dem Winterberg geschieht dies im Cardiac Arrest Center, wo die Zentrale Notaufnahme, die Innere Medizin II (Herzkatheterlabor), das Zentrum für Intensiv- und Notfallmedizin, die Klinik für Neurologie und das Institut für Radiologie zusammenlaufen.

Foto: Ruppenthal 90 Bilder Die besten Drohnen-Bilder aus dem Saarland: So schön ist unser Bundesland von oben

Drei Tage nach dem Herzinfarkt sitzt Jens Jarisch auf seinem Patientenbett und erzählt sichtlich ausgelaugt seine Geschichte. „Ich fühle mich wie von einem Zug überrollt, aber den Umständen entsprechend gut“, sagt er im Gespräch mit der Klinik. Der Vorfall habe ihm stark zu denken gegeben. Da sein Leben bislang von starkem Stress geprägt gewesen sei, wolle er nun einiges ändern. „Es muss erst etwas passieren, vorher überlegt man nicht. Ich bin meinen Rettern dankbar, dass sie mich nicht aufgegeben haben“, sagt er. „Gerade, wenn ich an meinen Sohn denke.“

Nach insgesamt sechs Behandlungstagen im Klinikum Saarbrücken wurde Jens Jarisch nach Hause entlassen und wartet jetzt auf seine Reha. Dank der schnellen Wiederbelebung vor Ort und der Weiterbehandlung in einem spezialisierten Zentrum sei er mit einem „blauen Auge“ davongekommen.

Den Kontakt zur Krankenschwester, die auf dem Fußballplatz zur Stelle war, hat Jens Jarisch übrigens laut Angaben der Klinik schon aufgenommen. Über den Mann wisse er leider nichts – außer, dass er Franzose sei. Vielleicht findet er sich ja – sodass Jens Jarisch seinen Lebensrettern auch persönlich „Danke“ sagen kann. Dafür, dass er noch leben darf.

Im Saarland erleiden jährlich rund 1000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand

Im Saarland erleiden jährlich rund 1000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Im Rahmen der Woche der Wiederbelebung (19. bis 25. September) wird das Team Winterberg in Saarbrücken wieder die Kompaktkurse „Reanimation für Laien“ anbieten, um möglichst viele Menschen mit dem notwendigen Wissen, was im Ernstfall zu tun ist, auszustatten.

Woche der Wiederbelebung: So kann man Lebensretter werden