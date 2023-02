Kurze Aktion der Klima-Aktivisten : „Letzte Generation“ blockiert Verkehr an der Malstatter Brücke – Polizei und zwei Zivilisten greifen ein (mit Fotos)

Foto: Aline Pabst 22 Bilder Klima-Aktivisten der “Letzten Generation“ blockieren Straße in Saarbrücken

Update Saarbrücken In Saarbrücken hat am Morgen erstmals eine Aktion der Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ stattgefunden. Drei Aktivisten blockierten für kurze Zeit den Verkehr an der Malstatter Brücke. Die Aktivisten kündigten weitere Aktionen im Saarland an.

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ haben heute Morgen für kurze Zeit den Verkehr an der Malstatter Brücke in Saarbrücken blockiert. Das meldeten die Klima-Aktivisten selber per Pressemitteilung. Auch die Polizei bestätigte den Einsatz. Die Blockade von drei Aktivisten ist der erste Protest der „Letzten Generation“ im Saarland.

Polizei verhindert größeren Protest

Die Aktivisten besetzten zunächst gegen 8.08 Uhr den Fußgängerüberweg an der Ampel Ausfahrt Malstatter Brücke und entrollten Banner. Wie die Polizei mitteilte, erreichte sie ein Alarm über den Protest um 8.11 Uhr. Beim Eintreffen der Beamten an der A 620 versuchten sich ein Aktivist, sich mit Sekundenkleber an die Fahrbahn zu kleben, wurde von einem Beamten allerdings daran gehindert.

Wir sind auf der Straße, weil wir für unser Recht einstehen. Für das Recht aller Menschen auf gesunde Lebensgrundlagen u. einen bewohnbaren Planeten.



In wenigen Jahren wird man sich fragen, warum jetzt nicht Mio. im friedl. Widerstand waren.

So wie heute in #Saarbrücken & #Köln. pic.twitter.com/uOW0MuyK6q — Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 28, 2023

Ebenfalls vor Ort, aber nicht an der Blockade beteiligt, war Raúl Semmler. Der 38-jährige Sänger und Schauspieler (er spielte unter anderem eine Rolle in "Die Päpstin" und im Udo-Lindenberg-Musical "Hintern Horizont") engagiert sich seit einiger Zeit als Klima-Aktivist und ist Sprecher der Letzten Generation Mannheim. “Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, jetzt zivilen Widerstand zu leisten“, erklärte er. „Die Bundesregierung hat in diesem Jahr, in dem wir Protest leisten gezeigt, dass sie noch nicht mal fähig ist, einfachste Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen wie ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen und einem 9-Euro-Ticket für den deutschen Nahverkehr.“

Natürlich sei es ärgerlich, wenn die Autofahrer durch die Proteste in ihrem Alltag unterbrochen werden. „Aber noch viel ärgerlicher ist es, wenn wir uns anschauen, was für Überflutungen wie vorletztes Jahr im Ahrtal stattfanden und was weiter auf uns zukommt. Es gab zehntausende Hitzetote dieses Jahr in Europa. Das ist noch viel schrecklicher, als mal kurz im Stau zu stehen.“

Aktivisten wurden von Beamten und Zivilisten weggezogen

Gegenüber der SZ teilte die Polizei mit, dass die Aktivisten die Strecke freiwillig wieder geräumt hätten. Vor Ort bot sich unserer Reporterin allerdings ein anderes Bild: Die Aktivisten wurden teils von Beamten, teils aber auch von anderen Verkehrsteilnehmern zur Seite geschleift und getragen. Raúl Semmler findet es „sehr bedenklich, dass die Polizei spontan neue Hilfspolizist:innen mit dazu nimmt oder Bürger:innen einfach Leute von der Straße wegtragen lässt, obwohl es ihr gutes Recht ist, zu demonstrieren.“

Der Einsatz war nach rund zehn Minuten beendet. Die Aktivisten, die an der Blockade beteiligt waren, wurden vor Ort von den Beamten belehrt und bekamen Platzverweise ausgesprochen. Derzeit würden Ermittlungen gegen sie laufen.