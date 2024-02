iMove: Das Jugendtanzensemble am Saarländischen Staatstheater „Schlagzeug, Gitarre, Fußball und iMove – erfüllter kann mein Leben gar nicht sein!“

Saarbrücken · Es ist gewissermaßen Tradition: Wenn das Tanzfestival Saar des Saarländischen Staatstheaters mit seinen hochkarätigen Gastspielen durchstartet, dann mischt immer auch die kleine hauseigene Jugendtanzgruppe iMove mit. Am Sonntag, 3. März wirft die Company nun in der Alten Feuerwache mit „(T)räume“ ihre neueste Produktion in den Festival-Ring.

27.02.2024 , 15:28 Uhr

Um Träume verschiedenster Art geht es in der neuen Produktion von iMove. Szene aus einer Probe im Ballettsaal des Theaters. Foto: Iris Maria Maurer

Von Martina Krawulsky