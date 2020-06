Kostenpflichtiger Inhalt: Die Termine der fünf Abende im Großen Haus : Saarländisches Staatstheater macht schon im Juni die Türen wieder auf

Bodo Busse bei der Vorstellung des Spielplans des Saarländischen Staatstheaters am Mittwoch in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am 5. September startet das Saarländische Staatstheater, das im Mai den Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie einstellte, bekanntlich wieder in die Spielzeit 2020/21. Doch bereits im Juni will man im Großen Haus fünf Veranstaltungen anbieten.

Das gab Intendant Bodo Busse überraschend auf der Spielplan-Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Es seien spartenübergreifende Abende geplant, bei denen hauptsächlich Solisten auftreten sollen. Im Zuschauerraum könnten nach derzeit geltenden Regeln 50 Menschen sitzen. „Wir wollen endlich wieder ein Bühnenprogramm gestalten“, so Busse. Die Termine: 26., 27., 28. Juni, 4. und 5. Juli. Noch nicht fest stehen Titel, Themen oder Künstler für die einzelnen Termine.

Busse erklärte zudem, man sei mit dem Völklinger Weltkulturerbe in Verhandlungen, um dort im August, ebenfalls unter Beteiligung aller Sparten, Aufführungen zu realisieren.