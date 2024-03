Saarklang-Festival 2024 startet im Juni Ein neues Team für Saarklang: Übung macht das Festival

„Frei und offen und möglichst viele unterschiedlichste Besucher.“ So wünschen sich die vier Studierenden Louisa Jammas (19), Philipp Savioli (29), Xinyu Zhou (28) und Michael Kaller (25) das Saarklang-Festival 2024. Sie sind ein Teil des elfköpfigen Teams, das gerade dabei ist das Festival am 7. und 8. Juni auf den Saarwiesen unterhalb der Musikhochschule in Saarbrücken zu organisieren.